Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Hep Otuz Üç Yaşında' filmine teşekkür:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık hikayesini yansıtan "Hep Otuz Üç Yaşında" filminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"15 asırlık İslam kültür ve medeniyetimizin serüvenine dair Müslümanlar tarafından hazırlanan ilk ansiklopedi olma özelliğini taşıyan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık hikayesi 'Hep Otuz Üç Yaşında' filmi ile beyaz perdeye aktarıldı.

29. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan 'Hep Otuz Üç Yaşında' filminin yolunun açık olmasını temenni ediyor, filmin yapımında emeği geçen herkese ve İslam Ansiklopedisi gibi yaşadığımız yüzyıla damga vuran bir eserin ortaya çıkmasına vesile olan, katkı sunan kıymetli ilim insanlarına teşekkür ediyorum."