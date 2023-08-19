Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 20:21, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 20:04
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde H.V. idaresindeki 16 CNM 23 plakalı otomobil, Kemikli rampalarında F.B. yönetimindeki 34 DA 8513 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada S.V, Z.Z.V. (3), E.V., E.V. (9), H.V. ve A.V. (7) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.