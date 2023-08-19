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MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla video paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 20:56, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 20:57
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MHP'den 'Kıbrıs Türktür' paylaşımı

MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tespihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.

MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla paylaşılan videonun, KKTC'deki Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve KKTC polisi ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, "Buyrun, şimdi sizi dinliyorum" dediği anı hatırlatan kaynaklar, Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de "Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin." ifadelerini kullandığını kaydetti.

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