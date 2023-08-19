Bartın'da bir kişi denizde boğuldu
Bartın'da girdiği denizde dalgalara kapılan bir kişi boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 22:31, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 22:21
Mugada sahilinde denize giren Nail Pazarlıklı (54) dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Pazarlıklı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Pazarlıklı'nın, arkadaşıyla Zonguldak'ın Gökçebey beldesinden tatil için geldiği belirtildi.