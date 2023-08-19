Kocaeli'de devrilen otomobildeki karı koca ağır yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2023 23:15, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2023 23:16
Müfit B. idaresindeki 34 DCD 635 plakalı otomobil, Safalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Müfit B. ile eşi Nuriye B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.