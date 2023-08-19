Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Hatay, Osmaniye ve Adana'dan gelen orman personelleri de çalışmalara destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına 2 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 5 su tankı, 12 iş makinesi ve 300 personelle müdahale etti.

Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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