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İki bakanlıktan ortak çalışma: Okul bahçelerinde tarım ve hayvancılık

Yeni eğitim döneminde "Okuldaki Çiftlik" projesiyle okul bahçelerinde tarım ve hayvancılık yapılacak. Pilot olarak belirlenecek okullarda öğrenciler meyve ağacı dikecek, sebze yetiştirecek, horoz ve tavukların olduğu kümesler ile kuş yuvaları kuracak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 07:35, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 07:48
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İki bakanlıktan ortak çalışma: Okul bahçelerinde tarım ve hayvancılık

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yeni eğitim-öğretim döneminde 'Okuldaki Çiftlik' projesi hayata geçirilecek. "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganı ile başlatılacak projede çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalıklarının oluşması, bilinçlenmeleri, aidiyet duygularının gelişmesi hedefleniyor.

İKLİME GÖRE AĞAÇLANDIRMA

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek olan ve 5 yıl süreyle yapılması planlanan projenin 7 bölgedeki 405 ilköğretim okuluna ulaşması hedefleniyor. Bu kapsamda okullara ait uygun alanlarda meyve bahçeleri kurulacak, öğrencilere fidan dikimi ve bakımı konularında eğitimler verilmesinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği ile her okula, okulun bulunduğu iklime uygun bir şekilde ağaçlandırılma yapılacak.

HER ÇOCUK ADINA BİR FİDAN

Yapılacak ağaçlandırmalarda her fidan çocukların adıyla isimlendirilecek. Hali hazırda okul bahçelerinde bulunan yetişkin ağaçlara da öğrenciler tarafından el becerileriyle boyanacak kuş yuvaları yerleştirilecek. Geniş tarım arazilerinin yanı sıra kentlerde de taze sebze ve meyve yetiştirilmesinin mümkün olduğu miniklere anlatılarak Türkiye Yüzyılı'nda hayata geçirilen "Kent Tarımı" projesine de katkı verilecek. Tarımda tasarruf için damla sulama sistemleri kullanılacak. Okullarda sera ve kümeslerin kurulmasının yanı sıra tarım kulüpleri de kurulacak.

ZİRAATÇİLER DERS VERECEK

İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından görevlendirilecek ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından öğrencilere haftada bir gün uygulama alanlarında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilecek. Okul bahçelerine yerleştirilecek kümeslerde 9 tavuk ve 1 horoz olacak. Elde edilen yumurta ve bahçe ürünlerini yetiştiren öğrenciler tadacak, kalan ürünler ise okullarda düzenlenecek kermeslerde satılarak Okul Aile Birliklerine katkı sağlanacak.

Ali Kürşat Büyükada

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