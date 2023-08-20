Ev sahipleri kira tedbirlerini böyle deliyor: Paylaşımlı ev

Ev sahiplerinin konut oyunu bitmek tükenmek bilmiyor. Yüzde 25 zam sınırını delen, kiracısını evden çıkarmak için türlü hilelere başvuran, tahliye taahhütnamesi imzalamayana evini kiralamayan ev sahipleri şimdi de kaçak pansiyon işletmeciliğine soyundu.



Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen her ilinde yüzlerce ilan veren ev sahiplerinin oda kiralaması yeni bir boyuta taşındı. 3+1 bir evde odalara ranzalar koyarak, 6, 4 ve 2'şer kişilik olmak üzere ortalama 8 kişiye kiraya veren ev sahipleri, 'paylaşımlı ev' adı altında kaçak pansiyonculuk yapıyor.



6 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 3.500 TL



Elektrik, su, doğalgaz giderleri dahil İstanbul'da 6 kişilik odalarda kişi başı 3.500 TL, 4 kişilik odalarda 4.000 TL, iki kişilik odalarda kişi başı ise 5 bin TL talep ediliyor. 3+1 evinin bir odasına altı, diğerine 4, ötekine de 2 ranza koyuyor. Hal böyle olunca, 6 kişilik odadan 21 bin TL, 4 kişilik odadan 16 bin TL, iki kişilik odadan 10 bin TL olmak üzere bir daireden toplam 47 bin TL kazanç sağlanıyor.

Bölgede ortalama kiraların 15-20 bin TL olduğu düşünüldüğünde ev sahibi tatlı karını cebine koyuyor. İzmir, Ankara gibi Türkiye'nin diğer büyükşehirlerinde de yaygınlaşan kaçak pansiyonculukta ücretler İstanbul'un yüzde 30-40 altında. Herhangi bir işletme belgesi olmayan, güvenlik zafiyetinin yaşandığı ve vergi kaçırılan bu evler her geçen gün yaygınlaşıyor.



SABIKA KAYDI İSTİYORUZ!



Online ilan platformlarında yüzlerce ilan 'paylaşımlı ev' başlığı altında pazarlanıyor. Bu evlerden birini aradık. Bakırköy'de 2+1 bin evin sahibi, 6, 4 ve iki kişilik odalarının bulunduğunu söyledi. Evin salonunda 6 ranzanın bulunduğunu aktaran ev sahibi, "Diğer odada 4, küçük odada da iki ranzamız bulunuyor. 6 kişilik ve 4 kişilik odamızın fiyatı 3.500 TL" dedi. Mülk sahibi olduğunu anlatan kişi, "Burası bir aile apartmanı. O nedenle bir sorun yaşamak istemiyoruz. Sizden girişte sabıka kaydı talep edeceğiz.

Elektrik, su ve doğalgaz bize ait. Evin temizliği, yemek vs işleri sizin" diye konuştu. Burada işletmecilik yapıldığını ve bir işletme belgesi olup olmadığını sorduğumuzda ise, "Burası benim evim. 6 yıldır bu şekilde kiralıyorum. Kimseyi bağlamaz. Bu yıl çok yüksek talep var. Yeni ev arıyorum. Orayı kiralayıp bu şekilde vereceğim" ifadelerini kullandı.



DENETİMLERİN ACİLEN ARTMASI GEREKLİ



Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Hakan Akdoğan, konut sorunu arttıkça bu tür yasal olmayan durumlarda artışın görüldüğünü söyledi. Akdoğan, "Bu bir işletmecilik faaliyeti. Hem güvenlik açısından hem de vergi açısından çok büyük bir kaçak var.



Sizin bir yurtta başınıza bir şey gelse yurt sahibi sorumlu ya da otelde aynı şekilde otel sahibi ya da müdürü sorumlu olur. Burada aynı evde yaşadığınız yabancı biriyle bir sorun yaşasanız bunun sorumlusu kim olacak? Ayrıca ciddi bir vergi kaybı. Buna yönelik denetimlerin acilen artırılması gerekiyor. Aksi durumda sorun giderek büyüyecek" dedi.



KİRALAYIP RANZA SATIYOR



Şirinevler'de 'paylaşımlı ev' ilanıyla platformda kiralama yapan bir başka kişiyi aradık. Evde 6 kişinin bir arada yaşayacağını belirterek, "Tek kişilik oda 5 bin TL, iki ve üç kişilik odalarımız ise kişi başı 3.500 TL. Elektrik, su, doğalgaz bizim ancak doğalgaz 1.500 TL'yi aşarsa üstünü evdekilere paylaştırıp tahsil ediyoruz. Ayrıca girişte eşya kullanım bedeli olarak da tek seferlik 3.500 TL alıyoruz. Bu depozito değil, eşyayı yıpratma bedeli o nedenle çıkışta size iade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bir işletme belgesi olup olmadığını sorduğumuzda ise şu bilgileri paylaştı: "Ben burayı kiraladım. Ev sahibine de 'tek başıma kirayı ödeyemem ev arkadaşı alırım' dedim. Buraya aldığım kişiler kimseyi ilgilendirmez. Sonuçta buraya bir masraf yaptım, bir gelir elde etmem lazım. Bu işe geçen yıl başladık. Bir emlakçının yanında çalışıyorum. Bunun gibi başka evlerim de var."



BİR EVDE 15 KİŞİ!



İzmir Yeşilyurt'ta bu şekilde kiralama yapan başka bir kişi de, şunları anlattı: "3+1 evimiz. Salonda 6 ranzamız var. Yatak odasında 4 ranza bulunuyor. Diğer iki küçük odalarda da birinde üç diğerinde iki ranza var. Yani 15 kişi olacaksınız ancak evimiz büyük, 220 metrekare. 2 banyo ve 2 tuvalet var. 6 ranzalı odada kişi başı fiyatımız 2 bin TL. 4 ve 3 kişilik odada 2.500, tek kişilik odamız 3.500 TL. Elektrik, su, doğalgaz bize ait ancak aylık limit var aşarsanız üzerini sizden tahsil ediyoruz.

Geçen yıl bu işe başladık. Talep çok iyi, yeni bir ev tuttuk. İlanda gördüğünüz evde kişi sayısı çok gelirse diğer evimiz 8 kişilik onu da gösterebiliriz. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Siz de memnun kalacaksınız. Sonuçta size ev arkadaşı buluyoruz."

Betül ALAKENT