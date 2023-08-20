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Silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken aracıyla evin çatısına uçtu

Zonguldak'ta bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan adam aracıyla bir evin çatısına uçtu. Olayın failini yakalama çalışması başlatılırken yaralı tedavi altına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 08:33, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 08:21
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Silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken aracıyla evin çatısına uçtu

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Güney Mahallesi üzerinde yaşandı. İddialara göre Okan Ç., marketten alışveriş yaptıktan sonra aracına bindi. Bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi Okan Ç.'nin aracına kurşun yağdırdı. Saldırgandan kaçmaya çalışan Okan Ç.'nin aracı 100 metre mesafeden bir evin çatısına uçtu. Yaralanan Okan Ç., aracından inerek hızla olay yerinden kaçtı. Saldırgan ise olaydan sonra kayıplara karıştı.

Vatandaşlar gürültüye koşarken Okan Ç. alt sokağa inerek bir süre yardım bekledi. Yaralıyı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler Okan Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Okan Ç.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Bir evin çatısına uçtuğu 33 VV 377 plakalı aracı ise vinç yardımıyla kaza yerinden kurtarılarak çekiciye yüklendi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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