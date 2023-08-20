Yeşilay Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli atıldı

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Ayşe Böhürler, Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, S.Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğg.Haldun Taşhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı O.Baturhan Dursun, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, " Kayseri'de güzel, hayırlı bir işin başındayız. İnşallah burada birazdan temel atacağımız merkezde çocuklarımız şifa bulacak. Bunun mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Valimiz geldiği günden itibaren madde bağımlılığı konusunu gündemde tuttu. Bizde bu konuyla ilgili bir toplantı yaptık. Birçok hayırseverimizle, İstanbul'dan gelen hayırseverlerimizle görüştük. Hayat bir mücadele, bu mücadele imtihanlarla dolu. Günümüzdeki imtihan ise bu bağımlılık, bu sıkıntı. Uyuşturucu bir beladır, alkol, kumar bir beladır. Dünya Sağlık Örgütünün hazırlamış olduğu raporda dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişi alkolden ölüyor. Tütün bağımlılığı ile ilgili 7 milyon kişi dünyada hayatını kaybediyor. Türkiye'de 15 milyon insan sigara kullanıyor. İnşallah bu yapacağımız merkezde yavrularımız şifa bulacaklar. Buraya gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi

Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'te yapmış olduğu konuşmada, " Bizler inanılarak verilen bir söz ve bu sözü bağlayıcı kılması için edilen bir yeminle yola çıktık ve dedik ki; 'Biz bu şehirde zehir tacirlerine uyuşturucu sattırmayacağız ve tek bir gencimizi dahi feda etmeyeceğiz.'Bu amaçla kolluk kuvvetlerimizce yapılan operasyonlar ve elde edilen başarılar hepinizin malumu. Fakat elbette bu yeterli değildi. O nedenle uyuşturucu zehrinin pençesine düşmüş olan gençlerimiz içinde bir şeyler yapmalıydık. Tüm sağlık çalışanları profesyonel ekiplerden kurulmuş, modern zamanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek donanımla sarıp kuşatacak ve uyuşturucunun tüm yıkıcı etkisine inat var oluşun yapıcı devamlılığıyla muhafaza edecek şekilde adeta bir kale inşa etmek istedik." dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin önderliğinde, Kayseri'mizin hayırseverleriyle, Büyükşehir Belediyemiz ve Yeşilay'ımızla iş birliği yaparak bu uyuşturucu ile mücadele rehabilitasyon merkezini yapmaya karar verdiklerini ifade eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, " Bugün bizlere bu yapının temelini atmayı nasip eden Mevla'm dilerim ki en kısa sürede açılışını yapmayı ve gençlerimizin burada alacakları tedavi ve rehabilite hizmetleriyle sinesinden çıktıkları milletlerine, içinde yetiştikleri topluma ve ait olduklarını ailelerine tertemiz bir şekilde geri kazandırıldıklarını görmeyi de nasip eder, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kayseri Valiliği, Yeşilay ve hayırseverlerimiz işbirliği ile yaptırılacak olan Yeşilay Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve il protokolünün katılımı ile atıldı.

İncesu yolu üzerinde bulunan alan üzerinde kurulacak olan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin, 9.097 m2 oturum alanında, Atölyeler, İdari Ofisler, Yatak Odaları ve Terapi Odaları'nın bulunduğu Rehabilitasyon Merkezi, 3.088 m2 oturum alanında bulunan, Spor Aktiviteleri, Fitness Salonları, Kapalı Yüzme Havuzu ve Basketbol ve Voleybol Salonlarının bulunduğu Spor Merkezi, 5.294 m2 oturum alanında, Atölyeler, İdari Ofisler, Sergi Salonları, Kermes Alanları, Konferans Salonları, Küçük Toplantı Salonları ve 120 Kişilik Misafirhanenin bulunduğu Ana Bina, 1.237 m2 oturum alanında, Günlük Kullanım ve Organizasyon kullanımları için Restaurant, 65 m2 x 10 adet olmak üzere toplam 650 m2 alan üzerinde Kamp Alanı Bungalov, 191 m2 alanda, Sosyal Toplanma Alanının bulunduğu Kamp Ateşi, 259 m2 günlük kullanım için Kafeterya, 14.941 m2 oturum alanında, 6 Adet Tenis Kortu, 3 Adet Çim Halı Futbol Sahası, 3 Adet Basketbol ve Voleybol Sahasının bulunduğu Açık Spor Alanları, . 3.565 m2 oturum alanında, Okçuluk ve Mini Golf sahalarının bulunduğu Ortak Sosyal Alanları'ndan oluşması planlanmaktadır.

