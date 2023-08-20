Enkaz altında kalan kepçe operatöründen acı haber
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 14:02, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 14:02
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler Mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı 23 Nisan apartmanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü.
Yıkım çalışması yapan 42 yaşındaki kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörü yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ölü olarak enkazdan çıkartıldı.