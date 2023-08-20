Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşini öldürdü

M.U, İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, tabancayla kardeşi A.U'ya ateş etti.

Rıdvanlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, M.U. ile kardeşi A.U. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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