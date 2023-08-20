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Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu, gözaltına alındı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, otobüste "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 13:45, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 13:47
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Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu, gözaltına alındı

Olay, dün Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi. Bir yolcu, "Abla terbiyesizlik yapma. Polis çağırttırma bize burada. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede. Sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun" dedi.

O anları kayda alan bir kadın yolcu da, "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız" dedi.

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