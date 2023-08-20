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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Budapeşte'ye gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 14:09, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 15:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 13.50'de, Atatürk Havalimanı'ndan Budapeşte'ye hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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