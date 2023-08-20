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Aracılara isyan eden tarla sahibi halka seslendi, 'Gelin tarladan 4 liraya alın'

Elazığ'da tarladan ortalama 4 liraya çıkan domatesin fiyatı pazarda 15 ve markette 30 liraya kadar çıkıyor. 3 bin dönüm alana domates eken ve aracılara sitem eden tarla sahibi halka seslenerek, 'Gelin tarladan 4 liraya alın' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 14:47, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 14:49
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Aracılara isyan eden tarla sahibi halka seslendi, 'Gelin tarladan 4 liraya alın'

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Mehmet Salih Kıran yaklaşık bin işçiyle hasada devam ediyor. Hasadı yapılan tonlarca domates yurtiçi ve yurtdışına gönderilirken, tarladan ortalama 4 ile 5 liraya çıkan domatesin fiyatı pazarda 15 lira marketlerde ise 30 liraya kadar çıkıyor. Aracıların çok fazla kazandığını aktaran Kıran, vatandaşın bu yüzden mağdur olduğunu ifade etti. Vatandaşlara seslenen Kıran, "25 TL'ye niye domates alıyorsunuz. Gelin buradan 4 ve 5 TL'ye domates alın. Bizde aç gözlü değiliz. İsteriz ki halk yesin" dedi.

"25 TL'ye niye domates alıyorsunuz, gelin buradan 4 ve 5 TL'ye domates alın"

Domatesin şehirde 20-25 lira arası satıldığını aktaran Mehmet Salih Kıran, "İsterim ki halk gelsin 4 ile 5 TL'ye buradan alsın. Organik ve temiz. Pazara ve marketlere, Adana, Mersin ve Gaziantep'ten geliyor. Bizim halkımız burada olduğumuz bilmiyor. Halkın 25 liraya domates yemesini istemiyoruz. Şehre 15 kilometre gelsinler buradan alsınlar. Şuanda 3 bin dönüm ekili biber ve domatesimiz var. Her türlü domatesimiz var, halı buraya bekleriz. Aracı çok. Halci ve pazarcı kazanıyor. Sırayla kazana kazan gidiyor. Vatandaş mağdur oluyor. 25 TL'ye niye domates alıyorsunuz. Gelin buradan 4 ve 5 TL'ye domates alın. Bizde aç gözlü değiliz. İsteriz ki halk yesin" diye konuştu.

"4 liraya sattığımız domatesi çarşıda 20 liraya alıyoruz"

Üreticilerden Doğan Almış, "Biz tarladan 4 ile 4,5 arası satıyoruz, çarşıya gidiyoruz 20 liraya geri alıyoruz. Aralardaki komisyoncular ve mazot derken yapacak birşey yok. Tarladan markete giden kadar 20 lirayı geçiyor. Bizden 4 liraya alıyorlar. Biz zar zor işçi, ilaç, gübre parasını çıkartıyoruz. Bize kilo başı 20 kuruş kalmıyor bile" şeklinde konuştu.

"4,5 lira ile 5 TL arası alıyoruz. Halede 7 liraya satıyoruz"

Nakliyeci Muzaffer Karakurt ise "Biz buradan 4,5 lira ile 5 TL arası alıyoruz. Hale de 7 liraya satıyoruz. Markette 15 liraya satıyor. Aracılar kazanıyor. Ben arkadaşın malını taşıyorum, işin içindeyim. Vatandaşlar gelsin buradan alsın" ifadelerini kullandı.

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