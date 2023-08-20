İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 Ağustos'ta Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Yılmaz, konut arzını artırma konusunda çeşitli değerlendirmelerin yapıldığını belirterek "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü bir şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. Bu konuda Merkez Bankamızın da BDDK'yla çalışmaları var" demişti.

Konut alımında uygun kredi şartları belli oldu mu?



Sabah gazetesinde yer alan haberde, çalışmanın sürdüğü ifade edilirken, kredi kullandırılmasına dair kulis bilgisi verildi.

Haberde, ev alacaklara kamu bankalarının 180 ay vade ve yüzde 1,2 faiz oranıyla kredi vermesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

Sıfır ve ikinci el konutlar için geçerli olması beklenen kampanyada detaylar daha sonra belli olacak.