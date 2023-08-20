Hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Melik köyü yaylasından 15 büyükbaş hayvan çalan zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

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