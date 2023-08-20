2 hükümlü cezaevinde hafızlık sertifikasını aldı

Cezaevlerinde sağlanan eğitimlerin önemli olduğuna anlatan Yalçınkaya, "Bu hizmetler sayesinde cezaevleri hükümlüler için birer mektep, okul ve rehabilitasyon merkezi haline geliyor." dedi.

İl Müftüsü Yalçınkaya, törende yaptığı konuşmada, cezaevi şartlarında hafız olmanın büyük başarı olduğunu söyledi.

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