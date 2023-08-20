'TCMB'nin KKM kararı faiz artırma taktiğini işaret ediyor'

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitmesini "Ekonomi yönetimi KKM'den çıkışta ilk adımı attı" şeklinde yorumladı. Özlale, şunları dile getirdi:

"Peki bu kararın olası sonuçları ne olacak? Mevduat faizleri yükselecek. Peki, ne kadar yükselecek? İşte orada ticari kredilerin üzerindeki faiz sınırlaması önemli. Eğer bu sınırlama kalkmazsa, bankaların önereceği mevduat faizleri de sanıldığı kadar yüksek olmayacak.

Aslında burada bir açmaz da var: Eğer ticari kredi faizlerinin üzerindeki sınırlama kalkmazsa, bankalar yüksek mevduat faizi öneremeyecek, KKM sahibi de dövizi daha fazla talep edecek ve kur üzerinde bir baskı oluşacak. Sınırlama kalkarsa, ticari kredi faizleri yükselecek ve krediyle dönen şirketler önemli bir maliyetle karşılaşacak. DTH üzerindeki ZK artırılmış olsa da her koşulda dövize (özellikle de hard currency) olan talep artacak.

Bu kararlarla bankalar devlet tahvillerine yönelecekleri için tahvil fiyatları artacak, faizleri düşecek. Tahvil faizlerindeki düşme ise sınırlı olur. Şunu da not etmek gerekiyor: Ekonomi yönetimi bu kararlarla 'Cumhurbaşkanı'na çaktırmadan faizleri artırma' yaklaşımına devam ediyor. Faizleri Merkez Bankası politika faizinden ibaret sayan Cumhurbaşkanı'nı kızdırmadan enflasyonun çok altında seyreden ve sürdürülebilir olmayan faizleri normalleştiriyor."