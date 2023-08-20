Bartın'da alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Bartın'ın İnkumu beldesi sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile, cankurtaran ve çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bartın'ın İnkumu sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile kurtarıldı.
Tatil beldesi İnkumu'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıya 50 metre açıkta, içinde 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgedeki cankurtaranlar kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, ekipler ve çevredekilerce kurtarıldı.
Denizden çıkarılan aile bireyleri, sahilde bekleyen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi.
Ailenin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, teknenin alabora olması, buradan kurtarılan aileye sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.