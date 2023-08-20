Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Cebeci Mahallesi'nde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları tarafından çıkarıldıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Maşallah Akhan (28) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Akhan'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.



