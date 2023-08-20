Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihin en üst noktasına ulaştığını ifade etti.