Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 21:11, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihin en üst noktasına ulaştığını ifade etti.