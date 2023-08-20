Milli güreşçi Alperen Berber, dünya şampiyonu
Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Alperen Berber, altın madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 21:28, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 21:29
U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda Alperen Berber, finalde İranlı Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'daki organizasyonda Alperen, grekoromen stil 82 kilo finalinde İranlı Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Organizasyonun son gününde ayrıca grekoromen stilde 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda da Muhammed Ali Göçmen bronz madalya elde etti.
Türkiye, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.