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12 Dev Adam Olimpiyat şansını kaybetti

A Milli Takım, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'a 84-71 mağlup olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 21:46, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 22:00
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12 Dev Adam Olimpiyat şansını kaybetti

İstanbul'da düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde A Milli Takım Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hırvatistan'la karşılaştı.

Hırvatistan, mücadelenin ilk çeyreğini 24-14 önde tamamlarken devreye 48-29'luk üstünlükle girdi.

Türkiye,üçüncü çeyreğe iyi başlayıp farkı azaltırken çeyreği Hırvatistan 55-69 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü sürdüren Hırvatistan, sahadan 84-71 galip ayrılarak FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılım hakkı elde etti. Bu sonuçla A Milli Takım, elemelere katılım şansını kaybetti.

FIBA Olimpiyat Ön Elemeleleri'nde C Grubu'nda yer alan Türkiye, İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşmıştı. Milli takım gruptaki 3 maçını da kazanarak yarı finale yükselmiş ve İsveç'le eşleşmişti.

Millier, yarı finalde İsveç ile karşı karşıya gelirken sahadan 105 - 84 galip ayrılıp adını finale yazdırmıştı.

D Grubu'nda yer alan Hırvatistan ise grubunu lider tamamlayıp yarı finalde Ukrayna'yı mağlup etmişti.

Olimpiyat Elemeleri ne zaman?
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları için eleme turnuvası 2-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Olimpiyatlar ise 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

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