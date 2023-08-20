Serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu kişi kayboldu
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 22:22, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 22:23
Olay, saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Püsküllü mevkisinde meydana geldi. Sayed Mehdi Hoseini, ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Bir süre sonra serinlemek için Kızılırmak'a giren Hoseini, akıntıya kapılarak kayboldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Hoseini'nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürüyor.