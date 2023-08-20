Serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu kişi kayboldu

Olay yerine gelen ekipler, Hoseini'nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Püsküllü mevkisinde meydana geldi. Sayed Mehdi Hoseini, ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Bir süre sonra serinlemek için Kızılırmak'a giren Hoseini, akıntıya kapılarak kayboldu.

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