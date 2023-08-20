Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'de, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı takip etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 22:41, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 22:42
Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.