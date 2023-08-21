MEB Açıkladı; Özel öğretim kurumları yönetmeliğinde neler değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 10.08.2023 tarih ve 81311696 sayılı yazısı ile özel öğretim kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri valiliklere duyurdu.

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