MEB Açıkladı; Özel öğretim kurumları yönetmeliğinde neler değişti
Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri resmi yazı ile valiliklere duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 10:00, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 02:18
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 10.08.2023 tarih ve 81311696 sayılı yazısı ile özel öğretim kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri valiliklere duyurdu.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR