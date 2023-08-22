MEB, kiralama işlemlerini ikinci bir emre kadar durdurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı valiliklere gönderdiği 27.07.2023 tarih ve 80526434 sayılı yazısında "Bahse konu Yönetmelik kapsamında okul aile birliklerince kantin vb. yerlerin kiralama işlemi yapılmakta iken Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 25/08/2022 tarihinde imzalanan protokol ile de mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yer alan okul/kurumlarda bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan açık alan, salon ve benzeri yerlerin kiralama işlemleri yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği çalışmalarının tamamlanıp yayınlanmasına ve Bakanlığımızdan gelecek ikinci bir talimata kadar hiçbir kiralama işlemi (kiralama süreci başlamış ancak sözleşme imzalanmamış olanlar dahil) yapılmayacaktır." açıklamalarına yer vererek kiralama işlemlerini ikinci bir emre kadar durdurduğunu açıkladı.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR