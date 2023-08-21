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AK Parti Bartın İl Başkanı Arslan'ın oğlu kazada hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Muhammed Ali Arslan'ın, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu olduğu öğrenildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 07:11, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 07:37
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AK Parti Bartın İl Başkanı Arslan'ın oğlu kazada hayatını kaybetti

Ş.G'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobille Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpıştı.

Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Arslan'ın, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elim bir kaza sonucu Rahmeti Rahman'a kavuşan AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın kıymetli oğlu Muhammet Arslan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, Yaşar Arslan başkanımız başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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