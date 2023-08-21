Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi öldü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 07:30, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 07:21
Ankara-Konya kara yolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 V 0934 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada otomobil hurdaya döndü.