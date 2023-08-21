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Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi

246 bin araç kapasiteli filo kiralayıcı sektörü, kredi sorunları yüzünden araçları yenileyemeyince, donanımsız araçlar kıymete bindi. TOKKDER Başkanı İnan Ekici, "Müşteriler sınırlı donanım seviyesine sahip daha ekonomik araçlara yöneliyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 07:50, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 08:00
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Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2023 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren raporunu yayınladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 27,2 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak 31 bin 800 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 110 milyar 500 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 0,5 artarak 246 bin 100 adede ulaştı.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ PAYI YÜZDE 9,2 OLDU

Rapora göre, Renault yüzde 18,9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 16,5'le Fiat, yüzde 11,4 ile Toyota, yüzde 10,4 ile Volkswagen ve yüzde 10,3'le Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 48,3'ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12,5 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2,9 olan payı ise 2023 yılının ilk yarısında yüzde 7,2'ye yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 48'lik bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 42,7'ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 9,2'ye yükseldi.

FİNANSMAN SIKINTISI TASARRUFA YÖNELTTİ

Yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin sonuçları değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Yavaşlayan ekonomik aktivite, tedarik zincirinde yaşanan aksama, küresel enflasyon baskısı, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ticari hayatta zorluklara neden olmaya devam ediyor. Tüm bu zorluklara rağmen araç kiralama kuruluşları müşteri taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyor. Operasyonel araç kiralamaya talep olmasına rağmen, yeni araç tedarikinde ve finansmana erişimde halen devam eden sıkıntılar nedeniyle sektörümüz arzu edilen büyümeyi yakalayamıyor. Artan araç maliyetleri sebebi ile sektör müşterileri de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, sınırlı donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyor" diye konuştu.

Öte yandan operasyonel kiralama sektörünün, yılın ilk altı ayında ödediği vergi tutarı toplamda 14,6 milyar lirayı buldu.

Dolandırıcıya dikkat!

Araç kirlamanın yoğun olduğu dönemlerde dolandırıcıların boş durmadığını söyleyen TOKKDER Başkanı İnan Ekici dolandırıcılara karşı uyardı. Ekici, "Seyahat ve tatil dönemlerinde araç kiralamaya artan talep ile birlikte bazı kötü niyetli kişiler; sosyal medya mecralarında ya da kurdukları sahte internet siteleriyle dolandırıcılığa soyunuyor. Tanınmış şirketlerin logosunu kullanan dolndırıcılar, avans ödemesi alarak kayıplara karışıyor. Bu konuyu TOKKDER olarak İçişleri Bakanlığı'mıza ve Ticaret Bakanlığı'mıza aktardık. Önlem alınması için girişimde bulunduk" açıklamasını yaptı.

Şuayip Alabay

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