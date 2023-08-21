Meteorolojiden rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı

MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Şekere kademeli zam devam ediyor
Şekere kademeli zam devam ediyor
Motorine yine zam geliyor
Motorine yine zam geliyor
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı
Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı
Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?
Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?
Ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 kişi yaralı
Ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 kişi yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!
İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu yayımlandı işte açılacak dersler
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu yayımlandı işte açılacak dersler
Müzakere süreci sona eriyor: Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?
Müzakere süreci sona eriyor: Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi tümden değiştirildi
Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi tümden değiştirildi
Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Okula başlama maliyeti yüzde 126 arttı
Okula başlama maliyeti yüzde 126 arttı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başlıyor
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başlıyor
Otomotiv sektöründe taşlar yerine oturmaya başlıyor
Otomotiv sektöründe taşlar yerine oturmaya başlıyor
KDK'dan KYK yurtlarındaki misafir engelli öğrencilere yönelik tavsiye kararı
KDK'dan KYK yurtlarındaki misafir engelli öğrencilere yönelik tavsiye kararı
Gelecek hafta ekonomi gündemi yoğun geçecek
Gelecek hafta ekonomi gündemi yoğun geçecek
Bakanlıktan 'sanal dünya' uyarısı: Çocukları yalnız bırakmayın
Bakanlıktan 'sanal dünya' uyarısı: Çocukları yalnız bırakmayın
Memur ve emekliye hakem yolu göründü
Memur ve emekliye hakem yolu göründü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış, Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 08:14, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 08:06
Yazdır
Meteorolojiden rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber