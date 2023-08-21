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Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından bugün Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 08:40, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 09:32
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun. Beştepe'deki toplantıda, iç ve dış gelişmeler detaylarıyla ele alınacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmalar görüşülecek.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞLARI GÜNDEMDE

Bir diğer başlık da, memur ve emeklilerin maaş artışları olacak. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Toplantıda, sürece ilişkin son durum gözden geçirilecek.

KKTC'DE PİLE-YİĞİTLER YOLU GERİLİMİ

Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasını, Birleşmiş Milletler'in engelleme girişimine sert tepki gösterdi.

Toplantıda, gerginliğin ardından yaşanan son durum da değerlendirilecek.

TAHIL SEVKİYATI NASIL SÜRDÜRÜLECEK?

Bir diğer gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler. Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geçtiğimiz hafta ilk gemi Ukrayna limanından ayrıldı.

Tahıl sevkiyatının sürdürülebilmesine yönelik alternatifler de toplantıda ele alınacak.

Deprem bölgesindeki yeni konut inşa çalışmaları, Olası afetlere yönelik tedbir planları ile terörle mücadele konuları da Kabine'nin gündeminde yer alacak.

OVP'DE SON DURUM

Eylülün ilk iki haftasında açıklanması beklenen Orta Vadeli Plan (OVP) çalışmaları ile ilgili gelinen son durum hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyelerine detaylı bir sunum yapacak. OVP ile ilgili iş dünyası, işçi sendikaları, işçilerle KOBİ'lerle görüşmeler devam ediyor.

GENÇLERE VERİLEN SÖZLER

Başkan Erdoğan, gençlere dönük vaatlerinden, gençlere 10 GB ücretsiz internet, yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması gibi konuların çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

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