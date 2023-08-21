Finans Merkezi'ne talep patlaması: Yerli de yabancı da yer istiyor

İstanbul Finans Merkezi (İFM) yerli-yabancı yatırımcıların yeni cazibe merkezi oluyor. Nisan ayında açılışı yapılan İFM'den yer isteyen yabancı ve yerli yatırımcıların talebi yüzde 60'ı aştı. 100 bin metrekarelik ticari alanlardaki 350 noktaya da 700'ü aşkın talep geldi. Sabah'tan Dilek Güngör'e konuşan İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, "En geç önümüzdeki aya kadar imzaları atmak istiyoruz. Uzakdoğu'dan Körfez'e, Avrupa'dan ABD'ye her yerden yatırımcılar burada yer kiralamak istiyor. Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak" dedi.

KİRALAMA TALEBİ % 60'I BULDU

Nisanda açılış yapıldı. Taşınmalar tamamlandı mı?

Biz ocakta taşındık. Nisanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılış yapıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank taşındı. İştiraklerin taşınması da birkaç aya tamamlanır. Merkez Bankası'nın binası hızla ilerliyor. Orada da önümüzdeki aylarda ilk taşınmalar başlayacak.

Peki diğer ofislerin kiralanması aşamasına geçildi mi?

İFM'de 1.3 milyon metrekare ofis alanımız var. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, BDDK, SPK alanlarını çıktığımız zaman geriye 470 bin metrekare alan kalıyor. Halkbank'ın bir bloğunu da biz kiralayacağız. Toplam 530 bin metrekarelik bir alanı üçüncü taraflara kiralayacağız. Şu anda gelen talep bizi tatmin edecek seviyede. Ofis alanlarına talep yüzde 60'ı buldu. Hem yerli hem yabancı yatırımcılar burada yer almak istiyor.

AVRUPA DA UZAKDOĞU DA İSTİYOR

Özel ve yabancı bankalardan talep var mı?

İsim telafuz etmeyeyim. Ama var. Gerek yerli gerek yabancı bankalar, aracı kurumlar, sigorta firmaları, varlık yönetim şirketleri İFM'ye ciddi ilgi gösteriyor. Körfez, Almanya, Uzakdoğu, İngiltere, ABD'den görüştüğümüz yatırımcılar var. Bunların birçoğu somut taleplerini iletti. Metrekare konuşur durumdayız. 285 bin metrekare civarında talep var. Taleplerin hepsi realize olursa 1.3 milyon metrekarelik alanın doluluk oranı yüzde 80'lere kadar çıkacak.

Ticari alanlarda durum nasıl?

100 bin metrekare ticari alan var. 350'ye yakın noktaya 700'ü aşkın yani iki katı talep geldi. Bu ay ya da önümüzdeki ay ticari şartları konuşup sözleşme imzalamak istiyoruz. Burası Anadolu yakasının İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak. Bunu destekleyecek marka karmasıyla yola çıkıyoruz. Üçüncü bölgede 40 bin metrekarelik 400 odalı bir otel projesi var. Fizibilite çalışması yapıldı. Uluslararası bilinirliği olan bir markayı görmek istiyoruz. İFM'de 2.100 kapasiteli kongre ve konferans merkezi de olacak. Projesini çizdirdik. Buranın finansın yanı sıra kültür ve sanatta da çekim merkezi olmasını planlıyoruz. Ofisler tam dolduğunda burada 70 bin kişiye hizmet verecek bir yapı oluşacak. Dışarıdan ziyaretçilere de açık bir merkez burası... İFM'yi 7/24 yaşayan bir cazibe noktası haline getirmeyi hedefliyoruz.

FİNANS İÇİN AKADEMİ KURULACAK

Fintekler ve katılım finansmanı şirketlerinin de ilgisi var mı?

İstanbul ticaret, üretim, lojistik, turizm ile belli oranda finans merkezi. Biz İFM olarak İstanbul'un gerçek potansiyeline katkı sağlama amacındayız. Hem yerli hem yabancı fintekler ile görüşüyoruz. Katılım finans anlamında da burası ciddi bir potansiyele sahip noktada. Katılım finans ile ilgili kanunu bekliyoruz. Körfez ile ciddi görüşmelerimiz var. Katılım finans konusunda kendimizi pozitif ayrıştıracağımızı düşünüyoruz. İFM bünyesinde bir akademi yapısını da kuracağız.

Akademi ne için?

Üniversitelerin araştırma enstitüleriyle işbirliğinde olacak bu akademi. Finans alanında yöneticilere yönelik yüksek lisans ve sertifika programları olacak. Burada çalışanlarda orada eğitim alacak.

HEDEF 10 YILDA İLK 10'A GİRMEK

İstanbul ne zaman dünyada önemli bir yere sahip finans merkezi olur?

İFM olarak işbirlikler üzerinden pastayı büyütmek ve bölgesel cazibeyi artırmak istiyoruz. Burası ilk etapta Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde önemli finans merkezi olmaya aday. 10 yıl içinde dünyada da ilk 10 finans merkezi arasında yer alma gücümüz var.

BAĞLANTI YOLLARI BU YIL TAMAM

Ulaşım altyapısı tamamlandı mı?

Metro 2024'ün üçüncü çeyreğinde devreye girecek. 4 noktadan metro çıkışı olacak. Yeni bağlantı yolları yapılıyor. Bunlar yıl sonunu bulmadan hayata geçmiş olur. Projenin genel koordinasyonunu Emlak Konut yapıyor. İnşaat faliyetleri bittiğinde güvenlik, temizlik, elektromekanik işlerini biz devralacağız. 4 bin personel hizmet verecek.

YILDA 9 MİLYAR DOLAR KATKI

Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan etki analizi çalışmalarına göre, istanbul finans merkezi'nde gösterilecek faaliyetler, türkiye'nin finansal hizmet ihracatına ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı yapacak. 2036 yılı itibarıyla, ifm'nin türkiye'nin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat artıracağı değerlendiriliyor. 15 yıl içerisinde ifm'nin gayri safi yurt içi hasıla'ya (gsyh) yapacağı toplam katkının ise 129 milyar dolar olacağı ve böylelikle türkiye ekonomisine yıllık ortalama 9 milyar dolar katkı sunması bekleniyor.