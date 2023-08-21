8 katlı hastane ikinci denemede yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'daki ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kavaslı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastane, yaklaşık 20 gün önce ekiplerin yıkım çalışması esnasında iş makinesinin üzerine çökmüştü. İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlatmış ve o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Ekipler, iş makinesini kurtardıktan sonra yıkım çalışmalarına bu sefer tedbirli bir şekilde devam etti. Ekiplerin çalışması sonrası 8 katlı bina, ekiplerin ikinci denemesinde yerle bir oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.