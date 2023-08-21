İpsala Gümrük Kapısı yeniden faaliyetlerine başladı
Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangın nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 09:41, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 09:49
Bakanlık, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetlere ara verilen İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.