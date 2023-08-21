Otomobil beton bloğa çarptı: Anne öldü, bebeği ağır yaralı

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Yeşim Yarar Özsayın (36), olay yerinde hayatını kaybederken, bebeği K.Ö. ise ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ve bebek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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