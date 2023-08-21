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89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine hapis istemi

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin aranan 3 müteahhidin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 11:03, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 11:03
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89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine hapis istemi

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde Diyar Galeria B Blok'un depremlerde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda şunlar kaydedildi:

"Binanın yapı ruhsatlarının gerekli ekleri olan mimari, statik betonarme ve tesisat projeleri tam olmadan düzenlenmiş olması, temel üstü vizesi alınmadığı halde inşaata devam edilmesi, binada yapılan mühürleme sonrası resmi izin olmadan inşaata devam edilmesi, ruhsat eki projelere uygun olarak yapılmaması, mevcut beton ve donatı özelliklerinin 1995 tarihli ek onaylı statik betonarme projede öngörülen beton sağlamamasından fenni mesulün ve müteahhitlerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine varılmıştır."

- Dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmişler

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında, "Şüphelilerin binaların yıkılmasına neden olan imalat hatalarından sorumlu oldukları, yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitim aşamasında üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getirmedikleri, mesleki bilgi, birikim ve tecrübe dikkate alındığında öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla sorumlu oldukları anlaşılan şüphelilerin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

Sanıkların müteahhitlik ve inşaat mühendisliği mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermedikleri belirtilen iddianamede, bu nedenle haklarında TCK 53/6 maddesi gereğince "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması" hükmünün uygulanması da talep edildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve dosyaya bilirkişi raporunun sunulmasıyla, Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince kusurlarının olmadığı tespit edilen, tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olması gerekçe gösterilerek, tahliye edilen Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız'ın aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

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