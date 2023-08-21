Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da bir AVM'de kumpir yiyerek, vatandaşlarla fotoğraf çekindi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 14:20, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 15:14
Bakan Mehmet Şimşek, Ankara Çankaya'da bulunan bir AVM'de cumartesi günü kumpir
yedi. Edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, eşi Esra Kara Şimşek ile AVM'ye gelerek
kumpir yedi. Şimşek'in kumpir yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.
Bakan Şimşek, yemeğin ardından vatandaşlarla fotoğraf çekindi.
Öte yandan konuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan kumpir fiyatının ise 155 TL olduğunun gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken kumpirin fiyatının 110 TL bilgisine ulaşıldı.