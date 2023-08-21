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Hepsiburada Premium ile Tanış, Sana Özel Ayrıcalıklardan Faydalan



Teknolojik gelişmelerin hızını yakalamanın güç olduğu günümüzde alışveriş alışkanlığı da bir hayli değişti ve halen değişiyor. Eskiden sadece market, pazar, çarşı ya da AVM'lere giderek yapılan alışveriş artık evden oturduğunuz yerden ayağınıza kadar gelebilen bir sisteme dönüştü. Geçmişte bakkala nazınız geçerse siparişinizi bakkalın çırağı aracılığı ile evinize isteyebiliyordunuz. O zamanlar bu bile lükstü, çünkü her bakkal aynı hizmeti sunmasının imkanı yoktu. Günümüze dönüldüğünde ise geçmişte lüks olan bu hizmet artık sektör haline geldiği görülüyor. Yemek sektöründeki evlere servis hizmetiyle yaygınlaşan hizmet sektörü sonrasında zincir marketlerin evlere serviyle gelişti. Şimdilerde ise istediğiniz her şeyi internet üzerinden satın alarak istediğiniz adrese teslim edilmesini isteyebiliyorsunuz.



Alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle online alışveriş platformları kurulmaya başlıyor. Bunlardan biri de Hepsiburada. Hepsiburada uzun yıllardır online alışveriş sektöründe hizmet sunan platformlardan biri. İnternetteki hızlı gelişmeleri yakından takip eden platform her geçen gün kendini yenileyerek gelişen bu teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyor. Ziyaretçilerine en yüksek seviyede memnuniyetle hizmet vermeyi amaçlıyor. Bu sebeple de sunduğu hizmetleri ve kalitesini sürekli yeniliyor. Son dönemlerde siz değerli müşterileri için özenle hazırladığı özel ayrıcalıkların yer aldığı bir programı da sizlerle buluşturuyor. Bahsi geçen program Hepsiburada Premium. Aylık ya da yıllık dönemlere ayrılan üyelik ile belirli ücret karşılığında pek çok hizmet ve avantajdan yararlanabilirsiniz.



Hepsiburada Premium, günümüz teknolojisi ve hizmet anlayışını en iyi yansıtan programlardan biri. Üstün hizmet anlayışı ile geliştirilen program sizleri diğer kullanıcılara göre epey avantajlı hale getiriyor. Size özel kampanyalar, indirimler, fırsatlar, önemli hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Elektronik ürünler, teknolojik cihazlar, giyim, mobilya, ev ve yaşam ürünleri, oto aksesuarları ve girişimci kadınların el emekleri ile ürettiği ürünlere Hepsiburada aracılığı ile avantajlı fırsatlarla ulaşabilirsiniz. Pek çok marka alternatifinin ürünlerini bir arada inceleme şansı elde ettiğiniz platformda dünyaca ünlü markalara ait en kaliteli ürünlerine de ulaşmanız sağlanıyor. Sunulan ürünler ve hizmeti her gün daha ileriye taşıyan online alışveriş platformu Hepsiburada sizlere sunduğu fırsatlar ile biliniyor.



Ziyaretçileri için hazırlanan premium üyelik sayesinde size özel hazırlanan ayrıcalıkların tamamından faydalanabilirsiniz. Kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen program platform ile ziyaretçi arasındaki bağı güçlendirmeye de yarıyor. Sadece alışveriş yaparken platformda yaşadığınız kolaylıklar değil günlük yaşantınızı da kolaylıkları ile güzelleştiriyor. Sosyal yaşantınıza renk katan uygulamaları ile ve alışveriş yaparken sunduğu hizmet kalitesi ile premium üyelik günün her anında yanınızda yer alıyor.



Hepsiburada Premium Üye Olabilmenin Yolları Nelerdir?



Platform üyelik dışında cüzi bir ücret karşılığında siz kıymetli ziyaretçilerine premium üyelik imkanı tanıyor. Premium üyelik normal üyeliğin getirdiği avantajların yanı sıra pek çok fırsat ve hizmeti de size sunuyor. Hayatınızı kolaylaştıran bu hizmetler ve bütçenize dost kampanya ve indirimlerden faydalanmak için premium üye olmanız gerekiyor. Peki premium üye nasıl olunur? Online alışveriş platformlarının devi Hepsiburada'da premium üye olabilmek için farklı yollar bulunuyor bunlardan ilki web sitesinden premium üyeliği aktifleştirmeniz. Diğeri ise online marketlerden ücretsiz şekilde edinebildiğiniz Hepsiburada uygulamasını kullanarak premium üyeliğinizi aktive edebilirsiniz.



İnternet sitesinden premium üye olabilmeniz için izlemeniz gereken yol şöyle sıralanabilir:

? Hepsiburada web sitesinin ana sayfasını açtığınızda sizi Premium üyeliğe yönlendiren bir buton göreceksiniz, bu butona tıklayarak gerekli sayfaya yönlendirilirsiniz.

? Karşınıza açılan sayfa; premium üyelik sayfası. 'Premium Üyelik Satın Al' butonunu bularak tıklayınız.

? Karşınıza yeni bir sayfa açılacak ve bu sayfada satın alabileceğiniz aylık ya da yıllık olarak ücretlendirilen premium planları görebilirsiniz. Size uygun olan planı seçtikten sonra gerekli bilgileri gireceğiniz sayfa açılacak.

? Bilgilerinizi ve ödeme bilgilerini girdikten sonra ödemeyi tamamlamanız gerekiyor.

? Ödeme tamamlandığında premium üyeliğiniz başarılı bir şekilde aktif hale gelmiş olur.



Hepsiburada uygulamasından premium üye olabilmeniz için izlemeniz gereken yol şöyle sıralanabilir:



? Hepsiburada uygulamasını açtığınızda menüyü bulun ve orada sizi premium üyeliğe yönlendiren 'Premium Üye Ol' gibi seçeneği bularak tıklayınız.

? Premium üyelik için gerekli adımları takip edeceğiniz sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada 'Premium Üyelik Satın Al' butonunu tıklayınız.

? Premium üyelik planları karşınıza çıkacak. Aylık ve yıllık olarak belirlenen planlardan sizin için en uygun olanını seçtiğinizde bilgilerinizi girmeniz için yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

? Kişisel bilgilerinizi ve ödeme bilgilerini girdikten sonra ödeme işlemini tamamlamanız gerekiyor.

? Ödeme tamamlandığında premium üyeliğinizi başarılı şekilde aktif hale gelir.



Hepsiburada Premium Üyelik Nasıl İptal Edilir?



Hepsiburada Premium üyeliğinizi istediğiniz zaman kolaylıkla iptal edebilirsiniz. Premium üyeliğin ayrıcalıklarından faydalandıktan sonra istediğinizde üyelik iptali yapabilirsiniz. Herhangi bir sebeple premium üyeliğinizi sonlandırmak isterseniz nasıl bir yol izlemeniz gerekir? Premium üyelik iptali adımları şöyle sıralanabilir:



? Hepsiburada.com adresinin ana sayfasını açıp hesabınıza giriş yapmalısınız.

? Sitede sağ üst köşede yer alan hesabım butonunu tıklayarak premium üyelikle ilgili kısmı açmalısınız.

? Premium üyelik butonuna tıkladığınızda 'Premium'u yönet' butonu ile karşılaşırsınız. Bu butona da tıklamanız gerekiyor.

? Açılan sayfada alt tarafta 'Üyelik İptali' butonu bulunuyor. Bu butona tıkladığınızda onay ister.

? İşlemi onayladığınızda premium üyeliğiniz iptal edilir.



Hepsiburada Premium'un Size Özel Sunduğu Ayrıcalıklar Nelerdir?



Hepsiburada web sitesi ya da uygulamadan yapacağınız her türlü alışverişlerinizde çeşitli ayrıcalıklar sunan premium üyelikte fırsatlar bitmiyor. Size özel indirimler ve kampanyalardan yararlanabildiğiniz ayrıcalıklı üyelikte çeşitli hizmetler de en kaliteli şekilde sunuluyor. Alışveriş deneyiminizi en yüksek seviyede memnuniyetle tamamlamanız için tasarlanan programın size özel sunulan ayrıcalıklarından bazıları şöyle sıralanabilir:



Ücretsiz Kargo Fırsatı



Uygulama ve web sitesinden yapacağınız alışverişlerde ücretsiz kargo ayrıcalığını kullanabilirsiniz. Premium üyelik ayrıcalıkları arasında yer alan kargo bedava fırsatı 25 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde geçerli oluyor. Siz de ücretsiz kargo ayrıcalığından faydalanmak isterseniz yukarıda sıralanan yollardan birini izleyerek premium üye olabilirsiniz.



Ücretsiz Randevulu Teslimat Ayrıcalığı



Premium üyeler tarafından çok sevilen ve oldukça sık tercih edilen hizmetlerden biri olan randevulu teslimat, platforma sonradan dahil edilen hizmetler arasında yer alıyor. Hepsiburada platformunda hizmet veren satıcıların belirlediği bazı ürünlerde kullanılabilen bu hizmet premium üyelere ücretsiz servis ediliyor. Ücretli üyelikten faydalanan herkesin kullanabildiği bu hizmet sayesinde istediğiniz zaman ve yerde satın aldığınız ürünü teslim alabilirsiniz. Premium üyelik sadece ürün satın alma sırasında değil hayatın diğer alanlarında da sizlerin işini kolaylaştırıyor.



Öncelikli Çağrı Merkez Hizmetlerinden Faydalanma Avantajı



Hepsiburada dahil pek çok platformda müşteri hizmetleri uygulaması kullanılıyor. Müşterilerin soru ve sorunlarını birinci ağızdan yetkili biri ile çözüme kavuşturma şansı sunan bu hizmet oldukça yoğun şekilde kullanılıyor. Bu sebeple müşteri hizmetleri hattı sürekli yoğunluk sebebiyle telefon başında uzun süreler beklemek zorunda kalınabiliyor. Premium üyelerin böyle bir derdi olmuyor. Premium üyeler, kendilerine özel olarak ayrılan hatta hızlı bir şekilde bağlanarak soru ve sorunları çözümleyebiliyor. Müşteri temsilcisine en hızlı şekilde sizi ulaştıran öncelikli çağrı merkezi hizmetleri hattını kullanmanız için kesinlikle premium bir üye olmanız gerekiyor.



Link: https://www.hepsiburada.com/premium