Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Erzurum-Oltu kara yolunun Aksu mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

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