Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 16:54, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 16:55
Yeşilyurt köyü yakınlarındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi.
Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere karadan müdahalede güçlük çeken ekipler, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.