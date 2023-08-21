YKS AYT EA birincisi Emre Ekici tıp fakültesine gidecek

MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 70.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Şekere kademeli zam devam ediyor
Şekere kademeli zam devam ediyor
Motorine yine zam geliyor
Motorine yine zam geliyor
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı
Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı
Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?
Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?
Ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 kişi yaralı
Ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 kişi yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!
İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu yayımlandı işte açılacak dersler
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu yayımlandı işte açılacak dersler
Müzakere süreci sona eriyor: Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?
Müzakere süreci sona eriyor: Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

YKS AYT EA birincisi Emre Ekici tıp fakültesine gidecek

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Emre Ekici:- "Bir gün oturup 15 saat çalışmanın bir manası yok. Her gün azar azar çalışmak çok daha verimli oluyor"- "Annem ve babam her zaman arkamda oldular. Tercih döneminde de aynı, ne tercih edersem arkamda olacaklardı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 17:18, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 17:19
Yazdır
YKS AYT EA birincisi Emre Ekici tıp fakültesine gidecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) AYT EA birincisi Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi mezunu Emre Ekici, başarısını, düzenli çalışmak ve ailesinin desteğine borçlu olduğunu söyledi.

Babası öğretmen, annesi ev hanımı olan İstanbul Medipol Üniversitesinin Tıp Fakültesini burslu kazanan Ekici, AA muhabirine, daha önce mühendislik bölümüne gitmeyi düşündüğünü ancak tercih döneminde fikrini değiştirerek tıp fakültesini okumaya karar verdiğini belirtti.

Başarılı olmak için düzenli çalışmanın önemine vurgu yapan Ekici, "Bir gün oturup 15 saat çalışmanın bir manası yok. Her gün azar azar çalışmak çok daha verimli oluyor." dedi.

Ekici, bazı arkadaşlarının ikinci dönem okula gitmediğini aktararak, ders çalışırken okula devamın önemli olduğunu vurguladı.

Ekici, "Ben öyle yapmadım. Ben son güne kadar gitmeye çalıştım. Okulda arkadaşlarla beraber bilmediğimiz şeyleri birbirimize öğreterek, yapamadıklarımızı birbirimize sorarak aslında birbirimizi yükselttik. O yüzden derece yapan da çoktu. Onların herhangi birisi de benim yerimde olabilirdi bana nasip oldu." diye konuştu.

Sınava hazırlanma sürecinde ailesinden de her zaman destek gördüğünü dile getiren Ekici, "Sınav senesinde motivasyon bulmak zor olabiliyor veya çalışma ortamı yeterince iyi sağlanmazsa sıkıntı olabiliyor. Sürekli yoğun çalışma olduğu için bunaldığım zamanlar olabiliyor. Bunaldığım zamanlarda hep bana destek oldular. Annem ve babam her zaman arkamda oldular. İstanbul Medipol Üniversitesinin Tıp Fakültesini 554 puanla kazandım. Burslu okuyacağım." ifadesini kullandı.

Ekici, tercih döneminde de ailesinin kararlarına saygı duyduğunu kaydederek, "Ne tercih edersem arkamda olacaklardı." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber