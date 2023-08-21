Giresun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hastane altı kavşağında N.U. idaresindeki 51 ACN 662 plakalı tır ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil çarpıştı.

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