Giresun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 18:47, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 19:00
Hastane altı kavşağında N.U. idaresindeki 51 ACN 662 plakalı tır ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Kılıç ile otomobildeki Halil Çırtlık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan tır sürücüsü N.U. Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.