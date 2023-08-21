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MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemlere dair genelge yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 21.08.2023 tarih ve 81785959 sayılı "2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu 2023/28 genelgesi yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 18:29, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 18:47
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MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemlere dair genelge yayımladı

Söz konusu genelgede 32 maddede 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler açıklandı.

Genelgeye göre; Mesleki Çalışmalar 04 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ancak, ilk atama ile göreve başlayan öğretmenler 1 Eylül 2023 tarihinde okullarında bulunacak.

Veli görüşmeleri ders saatleri dışında yapılacak

Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinden ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi yapılacak. Öğretmenler önlük giyecek Öğretmenler önlük giymeye teşvik edilecek.

Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda tablet cep telefonu gibi cihazları kullanımı engelenecek. Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmalarına yönelik tedbirlerin yanı sıra bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarını kullanımlarından kaçınılacaktır

Afet bölgesindeki illerimizdeki resmi/özel okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan program, 11 Eylül - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

Önceki dönem belirlenen okul kıyafetleri tercih edilecek

Okul kıyafetlerinde, okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyecek.

Genelgenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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