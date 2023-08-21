MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tüm il ve yurt dışı temsilciliklerinde tören, etkinlik ve kutlama programları düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesi ile hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyan Türk milletinin, istiklal ve istikbaline olan güçlü inancı sayesinde dillere destan bir Milli Mücadele yürüttüğü belirtildi.

Milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yalnız kendi tarihine değil, dünya tarihine de etki eden istiklal mücadelesinin, Anadolu'daki bin yıllık millet varlığını pekiştirerek ebedileştirdiği ifade edilen genelgede, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kahramanlıklarla dolu bir mücadeleyle kendisine vatan kıldığı bu coğrafyada, binlerce yıllık devlet geleneğinin en son ve en genç temsilcisi olarak köklerinden yükseldiği vurgulandı.

Bir asır öncesinde ortaya çıkan ve milletin kültürel kodlarında varlığı daim olan Milli Mücadele ruhunun, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ilhamı olmaya devam ettiği bildirilen genelgede, Cumhuriyet'in 100. yılının aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olacağı kaydedildi.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtildiği gibi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarırken, Milli Mücadelenin köklü hatırasını yaşatmak üzere Cumhuriyet'in 100. yılının ülkenin dört bir yanında, yurt dışı temsilciliklerde büyük bir coşkuyla kutlanacağı, 100. yıl kutlamalarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüleceği bildirildi.

- Kutlamalar için komisyon oluşturulacak

Genelgeye göre, Bakanlık adına 100. yıl kutlamalarının koordinasyonunun ilgili bakan yardımcılığı ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde olacak.

Kutlamalar kapsamında Bakanlık merkez teşkilatınca gerçekleştirilecek her türlü faaliyet Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak bir komisyon tarafından planlanıp yürütülecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile yurt dışı temsilcilikleri, Bakanlığın düzenleyeceği faaliyetleri takip edecek ve yerel faaliyetlerinden yararlanacak, bu faaliyetlerin hayata geçirilmesindeki görevleri yerine getirecek.

Kutlamalar kapsamında tören ve etkinlik programlarının hazırlanıp uygulanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlama komisyonları oluşturulacak, bu komisyonlar kutlama programlarının etkili ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi amacıyla görev yapacak.

Komisyonlar, kamu kurum ve kuruluşları, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 100. yıl kutlamalarının önemine uygun faaliyetler planlayacak.

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına özel etkinlikler

Komisyonlar, üniversiteler, kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası ve yıl içerisinde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları, istiklal, istikbal, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması konularını ele alan faaliyetler düzenleyecek.

Faaliyetlerin finali niteliğinde olacak en kapsamlı organizasyonlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında ve 29 Ekim 2023'te yapılacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve yurt dışı temsilcilikleri, hazırlayacakları programlarda imkan ve çevresel koşulları dikkate alarak eğitici, bilgilendirici etkinlik programlarının hazırlanmasına, çocuk ve gençlerin milli şuurunun, manevi değerlerinin geliştirilmesine özen gösterecek.

- Şehit yakınlarının ve gazilerin katılımına özen gösterilecek

Okul ve kurumlarda düzenlenecek programlara mülki idare erkanı, şehit yakınları, gaziler davet edilecek, şehit yakınlarının, gazilerin etkinliklerde yer almasına özen gösterilecek.

Eğitim kurumları, kutlamaları öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecek, birbirine mesafe olarak yakın konumda olan eğitim kurumları, yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da icra edebilecek.

Kutlama ve etkinliklerde kullanılacak her türlü proje dokümanı, logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan gibi görsel ve belgeler için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca oluşturulan "www.yuzuncuyil.gov.tr" internet sitesinden yararlanılacak.

Kutlamalar planlanırken "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınacak.