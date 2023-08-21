Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu
Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 19:00, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 19:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,1 milyar lira tahsil edildi.