Ayaş Belediye Başkanlığına Mustafa Sezer seçildi
Vefat eden Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın yerine Mustafa Sezer seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 19:17, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 19:02
Ayaş Belediye Meclisi, Burhan Demirbaş'ın vefatı nedeniyle yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplandı.
Toplantıya 11 meclis üyesinin tamamı katıldı. AK Parti, Mustafa Sezer'i; CHP, Mehmet Yaman'ı aday gösterdi.
Adayların üçte iki çoğunluğu alamaması nedeniyle üçüncü tura kalan seçimde 11 oyun 7'sini alan Sezer, başkanlığa seçildi.
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, 14 Ağustos'ta 72 yaşında rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.