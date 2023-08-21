Şırnak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 19:59, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 19:43
Merkeze bağlı Cudi Dağı bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle 5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangından zarar gören yaklaşık 10 dönüm alanda soğutma çalışması yapıldı.