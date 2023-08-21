'Biz siyasi paradoksların dışında ülkemize hizmeti konuşuyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz ideolojik tartışmaları, makam itiş kakışmaları, masa etrafında toplanıp dağılmaları, dağıldıktan sonra birbirlerine söylenmeyecek lafları söyleyen o siyasi anlayışların, o siyasi paradoksların dışında ülkemize hizmeti konuşuyoruz." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yılmaz, yerel yönetimlerden sorumlu olması nedeniyle deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere gittikleri yerlerde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye'nin 2024 yerel seçimlerine hızla gittiğini ve kalan 6-7 aylık bir dönemde muhalefetin hazırlanma söylemlerine şaşırdıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her girdikleri seçimde mağlup olan bir siyasi hareket ve onun ortakları önümüzde 6-7 ay kalan bir seçime yeni hazırlanmaya başladıklarını söylüyorlar. Biz ise buna şaşırıyoruz. Bizim farklarımızdan bir tanesi bu arkadaşlar. 2024 seçimlerine bırakın şimdi hazırlanmayı 2019'da geçirdiğimiz 31 Mart seçimlerinden sonraki 1 Nisan 2019 günü başladık. 'Biz seçimden çıktık biraz dinlenelim, ara verelim.' demeksizin o gün bugün biz zaten koşuyoruz. İnanıyoruz ki halkımız yaptığımız hizmetlerin karşısında şu ana kadar olduğundan çok daha geniş bir anlamda şehirlerimizde, büyükşehirlerimizde bize görev verecek. Buna inanıyoruz. Çünkü biz işimizi iyi yapıyoruz. Biz işimizi milletimizin ihtiyaçları olarak görüyoruz. İnsanımıza dokunmanın, insanımıza dokunan hizmetleri yapmanın önceliğimiz olduğunu düşünüyoruz."

- "Bu kadar vefasızlığı bir siyasi süreçte, siyasi tarihimizde az görüyoruz"

Büyüyen Türkiye'nin büyüyen şehirlerinden bir tanesinin de Yalova olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Büyüyen Türkiye'nin büyüyen şehirlerinin sorunları da birlikte büyüyor. Hızla şehirleşiyor ülkemiz. Hızla kentleşen şehirlerin insanlarının talepleri de artıyor. İnsanların yaşam standardı ve konforları da artıyor. 1986'da 2,5 milyon olan araba miktarı bugün 21 milyonlara geldi dayandı. 21 milyon plakalı Türkiye'nin yollarında araba var. Bu çok korkunç bir rakam. Nüfusa oranla dünyanın en fazla otomotivi olan kara yolu ihtiyacı olan ülkelerden bir tanesi haline geldi Türkiye. Hızla büyüyen şehirlerin büyüyen de talepleri var. Belediyelerimizin bu ölçekte bir sürü sorunları var. Bütün bunların hepsi bir mücadele, bir hizmet vizyonu, hizmet anlayışıyla yapılabilir şeyler. Biz oturup kalktığımızda bunları konuşuyoruz. Biz ideolojik tartışmaları, makam itiş kakışmaları, masa etrafında toplanıp dağılmaları, dağıldıktan sonra birbirlerine söylenmeyecek lafları söyleyen o siyasi anlayışların, o siyasi paradoksların dışında ülkemize hizmeti konuşuyoruz. Bunlar Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı diye anons ettikleri adama daha sonra parti genel başkanlığını dahi yeterli görmemeye başladılar. 'Değişim lazım, bunu değiştirmemiz lazım. Bizim olmamız lazım.' diyenler ortaya çıktı. Bu kadar vefasızlığı bir siyasi süreçte, siyasi tarihimizde az görüyoruz. O bakımdan biz işimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle niyetlerimiz hep insanımızın ihtiyaçları."

Çok iyi bir seçim stratejisi yürüteceklerini ve şu an kendilerinde olmayan büyükşehir belediyelerini de alacaklarına inandığını belirten Yılmaz, "Onlar gibi birbirleriyle uğraşan, birbirinin kuyusunu kazan, birbirleriyle olan hizip ve kliklerden, o makam yarışlarından, makam kavgalarından uzak bir aile huzurumuz var çok şükür ona güveniyoruz. Bizim adayımızı millet belirler. Milletimizin neyi, kimi istediğini çok iyi anlarız. Çünkü biz siyaseti iyi okuyan, iyi ilmi çalışmalar da yapan ve bunun sonucuna göre karar veren bir siyasi hareket olduğumuz için Türkiye'yi bunca yıldır başarıdan başarıya koşturdu Cumhurbaşkanı'mız ve onun ekibi. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde milletimizin isteğinin ne olduğunu çok iyi göreceğiz, tespit edeceğiz. Ona göre o şehirleri de Allah'ın izniyle biz kazanacağız." şeklinde konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantı sonrası Yalova Belediyesini ziyaret eden Yılmaz, kentteki bir otelde belediye başkanlarıyla yapılacak toplantının ardından Balıkesir'e geçecek.

Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Başkanı Umut Güçlü, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.